До України з неоголошеним візитом прибув Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 30 вересня прибув до Одеси.

Про це дипломат повідомив у Х (Twitter).

Боррель повідомив, що ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією. Перебуваючи в Одесі він сказав, що це прекрасне місто, яке повинно з'являтися в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі, а не як мішень путінської війни.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023

Він додав, що Україна має повне право захищатися від російської агресії і відновити повний контроль над своєю територією.

Про те, яка ціль візиту дипломата та чи залпновані в нього зустрічі з українськими високопосадовцями наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що війна в Україні разом із конкуренцією між Китаєм і США та розвитком країн Глобального Півдня стануть трьома ключовими динамічними силами, які сформують новий світовий порядок.