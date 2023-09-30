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До України з неоголошеним візитом прибув Жозеп Боррель
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 30 вересня прибув до Одеси.
Про це дипломат повідомив у Х (Twitter).
Боррель повідомив, що ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією. Перебуваючи в Одесі він сказав, що це прекрасне місто, яке повинно з'являтися в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі, а не як мішень путінської війни.
Він додав, що Україна має повне право захищатися від російської агресії і відновити повний контроль над своєю територією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Про те, яка ціль візиту дипломата та чи залпновані в нього зустрічі з українськими високопосадовцями наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що війна в Україні разом із конкуренцією між Китаєм і США та розвитком країн Глобального Півдня стануть трьома ключовими динамічними силами, які сформують новий світовий порядок.