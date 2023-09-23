Війна в Україні вплине на створення нового світового порядку - Боррель

Війна в Україні разом із конкуренцією між Китаєм і США та розвитком країн Глобального Півдня стануть трьома ключовими динамічними силами, які сформують новий світовий порядок.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю британському виданню Guardian.

Він визнавав, що для Європи дуже важливо уникнути створення альянсу Китаю з Росією, а також частиною Глобального Півдня, оскільки це призведе до падіння економіки Європи, які й так постраждала внаслідок загарбницької війни проти України.

Він зауважив, що країни Глобального Півдня прагнуть до визнання і ретельно формують свої альянси, іноді підтримуючи Росію, іноді – Китай. Хоча багато з них голосують проти війни в Україні в ООН, але вони не мають того почуття морального обурення, яке є в ЄС.

Боррель додає, що війна в Україні змусила європейські країни “прокинутися від сієсти” у сфері витрат на оборону та не покладання на ядерну парасольку США. Попри усі зміни, які відбулися з того часу, ЄС ще далеко не має необхідної обороноздатності.

"Роками була якась тупикова ситуація, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку", - сказав дипломат.

За його словами, якщо в ЄС і далі прийматимуть будь-які важливі рішення настільки повільно, як ухвалювали надання зброї для України, то через двадцять років світ буде мати три великі країни: Китай, Індію та США, і кожна з них матиме економіку на рівні близько 50 трильйонів доларів, що вказує на великий розмір і вплив цих держав.

Для Європи ця ситуація становитиме великий ризик, і вона має готуватися до того, щоб стати активною учасницею нового світового порядку, де вона буде меншою за кількістю населення та розміром економіки.

"Ми травоїдні тварини у світі м’ясоїдних (…) Це означає, що ми повинні шукати політичний вплив, технологічний потенціал і єдність. Єдність – це ключове слово. Європейці мають бути більш об’єднаними", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель зауважив, що більшість країн Євросоюзу окремо і блок в цілому будуть продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією, попри будь-які погрози і шантаж РФ.