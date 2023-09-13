Кінець стабільності. Блінкен назвав війну в Україні найбільшою загрозою міжнародному порядку

Агресивна війна Росії проти Україні є найгострішою загрозою міжнародному порядку, закріпленому в Статуті Організації об’єднаних націй та його основних принципах суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

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Про це повідомляє видання Тhe Guardian посилаючись на слова Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Те, що ми переживаємо зараз, — це більше, ніж випробування порядку після холодної війни. Це кінець. Десятиліття відносної геополітичної стабільності поступилися місцем загостренню конкуренції з авторитарними, ревізіоністськими державами", - написав він.

Блінкен додав, що окрім Росії Китай створює більш "важливий довгостроковий виклик" через його бажання створити новий міжнародний порядок і той факт, що він має для цього технологічну, економічну, дипломатичну та військову силу.

При цьому, сама ООН мало що робить для того, щоб сприяти закінченню війни в Україні. Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш відкидає вину ООН за російську війну проти України та не згодний із звинуваченнями, які лунають в його адресу.

"Мене запитували, чи зазнала ООН невдачі в Україні. Я сказав, хвилинку, давайте внесемо ясність: не ООН вторглася в Україну. Держави-члени повинні виконувати свої обов'язки, і ми не повинні використовувати ООН як цапа-відбувайла за невдачі держав-членів у дотриманні Статуту", - підкреслив Гутерріш.

За його словами, ООН робить все, що в її силах і використовує всі свої зусилля щоб створити умови для подолання "драматичної кризи" в Україні.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що в ООН готові скасувати основні санкції проти РФ в обмін на "зернову угоду". Гутерріш надіслав російському міністру Лаврову лист, який включає чотири конкретні пункти угоди між ООН і Російською Федерацією, яка має призвести до відновлення Чорноморської ініціативи. За інформацією BILD, керівництво Росії уважно вивчає пропозиції ООН і поки не погодилося на них, оскільки в Кремлі вважають пропозиції "занадто гарними, щоб бути правдою" і сумніваються в технічній можливості здійснення оголошених послаблень.