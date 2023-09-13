Конец стабильности. Блинкен назвал войну в Украине самой большой угрозой международному порядку

Агрессивная война России против Украины является острейшей угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе Организации объединенных наций и его основных принципах суверенитета, территориальной целостности и независимости.

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Об этом сообщает издание Тhe Guardian, ссылаясь на слова Государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание порядка после холодной войны. Это конец. Десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место обострению конкуренции с авторитарными, ревизионистскими государствами", - написал он.

Блинкен добавил, что кроме России Китай создает более "важный долгосрочный вызов" из-за его желания создать новый международный порядок и тот факт, что он имеет для этого технологическую, экономическую, дипломатическую и военную силу.

При этом сама ООН мало что делает для того, чтобы способствовать окончанию войны в Украине. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш отвергает вину ООН за российскую войну против Украины и не согласен с звучащими в его адрес обвинениями.

"Меня спрашивали, потерпела ли ООН неудачу в Украине. Я сказал, минутку, давайте внесем ясность: не ООН вторглась в Украину. Государства-члены должны выполнять свои обязанности, и мы не должны использовать ООН как козла отпущения за неудачи государств- членов в соблюдении Устава", - подчеркнул Гутерриш.

По его словам, ООН делает все, что в ее силах и использует все свои усилия, чтобы создать условия для преодоления "драматического кризиса" в Украине.

Отметим, что недавно стало известно, что в ООН готовы отменить основные санкции против РФ в обмен на "зерновое соглашение". Гутерриш направил российскому министру Лаврову письмо, включающее четыре конкретных пункта соглашения между ООН и Российской Федерацией, которое должно привести к возобновлению Черноморской инициативы.

По информации BILD, руководство России внимательно изучает предложения ООН и пока не согласилось на них, поскольку в Кремле считают предложения "слишком хорошими, чтобы быть правдой" и сомневаются в технической возможности осуществления объявленных послаблений.