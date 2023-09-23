Война в Украине повлияет на создание нового мирового порядка - Боррель

Война в Украине вместе с конкуренцией между Китаем и США и развитием стран Глобального Юга станут тремя ключевыми динамическими силами, которые сформируют новый мировой порядок.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью британскому изданию Guardian.

Он признавал, что для Европы очень важно избежать создания альянса Китая с Россией, а также частью Глобального Юга, поскольку это приведет к падению экономики Европы, и так пострадавшей в результате захватнической войны против Украины.

Он отметил, что страны Глобального Юга стремятся к признанию и тщательно формируют свои альянсы, иногда поддерживая Россию, иногда Китай. Хотя многие из них голосуют против войны в Украине в ООН, но у них нет чувства морального возмущения, которое есть в ЕС.

Боррель добавляет, что война в Украине заставила европейские страны "проснуться от сиесты" в сфере расходов на оборону и не возложение на ядерный зонтик США. Несмотря на все произошедшие с тех пор изменения, ЕС еще далеко не имеет необходимой обороноспособности.

"Годами была какая-то тупиковая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику", - сказал дипломат.

По его словам, если в ЕС и дальше будут принимать какие-либо важные решения настолько медленно, как принимали предоставление оружия для Украины, то через двадцать лет мир будет иметь три больших страны: Китай, Индию и США, и каждая из них будет иметь экономику на уровне около 50 триллионов долларов, что указывает на большой размер и влияние этих стран.

Для Европы эта ситуация будет представлять большой риск, и она должна готовиться к тому, чтобы стать активной участницей нового мирового порядка, где она будет меньше населения и размера экономики.

"Мы травоядные животные в мире плотоядных (…) Это означает, что мы должны искать политическое влияние, технологический потенциал и единство. Единство – это ключевое слово. Европейцы должны быть более объединенными", - добавил Боррель.

Напомним, ранее Боррель отметил, что большинство стран Евросоюза в отдельности и блок в целом будут продолжать поддерживать Украину в войне с Россией, несмотря на какие-либо угрозы и шантаж РФ.