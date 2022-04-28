В Запорожской области откроют гуманитарный коридор

В Запорожской области 28 апреля с 11:00 до 18:00 будет открыт гуманитарный коридор. Об этом сообщает телеграм-канал Запорожской областной военной администрации.

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"Сегодня, 28 апреля 2022 года, будет открыт гуманитарный коридор из города Запорожья во временно оккупированную часть Запорожской области", — сказано в сообщении.

Сообщается, что маршрут будет проходить через г. Васильевка Запорожской области и будет функционировать с 11:00 до 18:00.

Напомним, в четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как сообщает пресс-служба ЗСУ, в Запорожской области продолжаются активные бои в районе Гуляйполя. Враг пытается прорвать украинскую оборону. Но продвижения русских войск нет, а противник имеет потери убитыми и пленными.

Напомним также, утром 26 апреля, по инфраструктуре Запорожья ударили три российские ракеты, две попали в предприятие. Известно об одном погибшем и еще одном раненом.