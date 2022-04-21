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Из Мариуполя 20 апреля удалось уехать четырем эвакуационным автобусам
По гуманитарному коридору 20 апреля, несмотря на обстрелы со стороны российских военных, из Мариуполя удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. 21 апреля украинская сторона снова попытается эвакуировать мирных жителей из города.
Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Сегодня (21 апреля) продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14:00", - сообщила Верещук.
При этом она отметила, что ситуация с безопасностью сложная. Поэтому возможны изменения, Верещук настоятельно рекомендует гражданам следить за официальными сообщениями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Те, кто эвакуировался 20 апреля, заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку Запорожской области.
Верещук ранее объясняла, что 20 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах - оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.