З Маріуполя 20 квітня вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам

Гуманітарним коридором 20 квітня, незважаючи на обстріл з боку російських військових, мирним жителям вдалося виїхати з Маріуполя чотирма евакуаційними автобусами. 21 квітня українська сторона знову спробує евакуювати людей із міста.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявила міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні (21 квітня) продовжуємо евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торгового центру Порт-Сіті о 14:00", - повідомила Верещук.

При цьому вона наголосила, що ситуація із безпекою складна. Тому можливі зміни, Верещук рекомендує громадянам стежити за офіційними повідомленнями.

Ті, хто евакуювався 20 квітня, заночували у Бердянську і зараз прямують на Василівку Запорізької області.

Верещук раніше пояснювала, що 20 квітня гуманітарний коридор із Маріуполя не спрацював так, як планувалося через відсутність контролю над власними військовими на місцях – окупанти не змогли забезпечити належного припинення вогню.