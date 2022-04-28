У Запорізькій області відкриють гуманітарний коридор

На Запоріжжі 28 квітня з 11:00 до 18:00 буде відкрито гуманітарний коридор. Про це повідомляє телеграм-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

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"Сьогодні, 28 квітня 2022 року, буде відкрито гуманітарний коридор із міста Запоріжжя у тимчасово окуповану частину Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що маршрут проходитиме через м. Василівка Запорізької області та функціонуватиме з 11:00 до 18:00.

Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як повідомляє пресслужба ЗСУ, на Запоріжжі продовжуються активні бої в районі Гуляйполя. Ворог намагається прорвати українську оборону. Але просування російських військ немає, а противник має втрати вбитими та полоненими.

Нагадаємо також, вранці 26 квітня по інфраструктурі Запоріжжя вдарили три російські ракети, дві потрапили до підприємства. Відомо про одного загиблого та ще одного пораненого.