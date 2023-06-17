Вдова бизнесмена Ксенофонтова снова просит президента оградить ее от издевательств экспрокурора Олега Кипера

Оксана Ксенофонтова, вдова бизнесмена Александра Ксенофонтова уже во второй раз обращается к президенту Владимиру Зеленскому, журналистам и общественности и призывает вмешаться в ситуацию по рейдерскому захвату жилого комплекса по ул. Саксаганского 80, которое является имуществом ее умершего мужа.

Об этом сообщает «Деловая столица» со ссылкой на уже второе видеообращение самой Оксаны Ксенофонтовой.

Стоит отметить, что из сообщения Оксаны Ксенофонтовой стало известно, что она с мужем, у которых экс-прокурор города Киева Олег Кипер пытается отобрать собственность на 20 млн долларов США, голосовала за Зеленского в 2019 году и более того - спонсировала вместе с мужем партию «Слуга Народа» на выборах. На это женщина опубликовала документ, подтверждающий соответствующую оплату.

Кроме этого, она обнародовала фото доказательства произвола чиновников (рейдерский захват ЖК по ул. Саксаганского 80 правоохранителями с титушками, слежкой, угрозами) и указала, кто из судей помогал Киперу и его партнерам «узаконить» беспрецедентное решение Минюста.

По словам Оксаны Ксенофонтовой, заинтересованы в рейдерстве Шапран Сергей, депутат Одесского облсовета Осипов Владимир и налоговик Скороход Игорь. Она обвинила указанных лиц в акте вандализма на кладбище на 40-й день после похорон мужчины. Оксана Ксенофонтова считает, что Кипер заинтересовался недвижимостью по ул. Саксаганского, 80 (ЖК "Патриарх Холл") и совершил его захват, и заявляет о безосновательных обысках в ее квартире.

"Силовики вместе с тетушками просто выбросили меня из своего собственного жилья, где я прописана. Мне даже не позволили забрать личные вещи… За мной постоянно осуществляется наблюдение и постоянно сбрасывают на телефон фотографии моих перемещений", - добавляет она.

Она обвинила Кипера в давлении на министра юстиции Дениса Малюську, издавшего приказ об отмене регистраций по ул. Саксаганского, 80: "Это стало основанием для Шапрана, который в дальнейшем обратился в Департамент архитектуры с заявлением о присвоении нового адреса – ул. Саксаганского, 78-80. Такое решение, его так называемую "законность", опять же под давлением Кипера, подтвердил судья Лысков М.А.".

В первом обращении к президенту вдова заявляла, что третий год страдает от "преступности чиновников нашей страны, начиная с руководителей правоохранительных органов, заканчивая судьями".