Вдова бізнесмена Ксенофонтова знову просить президента захистити її від знущань експрокурора Олега Кіпера

Оксана Ксенофонтова, вдова бізнесмена Олександра Ксенофонтова вже вдруге звертається до президента Володимира Зеленського, журналістів та громадськості і закликає втрутитися у ситуацію щодо рейдерського захоплення Житлового комплексу по вул. Саксаганського 80, яке являється майном її покійного чоловіка.

Про це повідомляє «Ділова столиця» з посиланням на вже друге відеозвернення самої Оксани Ксенофонтової.

Варто зауважити, з повідомлення Оксани Ксенофонтової стало відомо, що вона з чоловіком, у яких екс-прокурор міста Києва Олег Кіпер намагається відібрати власність на 20 млн доларів США, голосувала за Зеленського в 2019 році та більш того спонсорувала разом з чоловіком партію «Слуга Народу» на виборах. На це жінка опублікувала документ, який підтверджує відповідну сплату.

Окрім цього, вона оприлюднила фото докази свавілля можновладців (рейдерське захоплення ЖК по вул. Саксаганського 80 правоохоронцями з тітушками, стеженням, погрозами) і вказала хто з суддів допомагав Кіперу та його партнерам «узаконити» безпрецедентне рішення Мінюсту.

За словами Оксани Ксенофонтової, зацікавлені у рейдерстві Шапран Сергій, депутат Одеської облради Осіпов Володимир і податківець Скороход Ігор. Вона звинуватила зазначених осіб в акті вандалізму на кладовищі на 40й день після похорону чоловіка. Оксана Ксенофонтова вважає, що Кіпер зацікавився нерухомістю в Києві по вул. Саксаганського, 80 (ЖК "Патріарх Холл") і здійснив його захоплення, і заявляє про безпідставні обшуки в її квартирі.

"Силовики разом з тітушками, просто викинули мене зі свого власного житла, де я прописана. Мені навіть не дозволили забрати особисті речі… За мною постійно здійснюється спостереження і постійно скидають на телефон фотографії моїх переміщень", - додає вона.

Вона звинуватила Кіпера у тиску на міністра юстиції Дениса Малюську, який видав наказ про скасування реєстрацій по вул. Саксаганського, 80: "Це стало підставою для Шапрана, який надалі звернувся до Департаменту архітектури із заявою про присвоєння нової адреси – вул. Саксаганського, 78-80. Таке рішення, його так звану "законність", знов таки під тиском Кіпера, підтвердив суддя Лиськов М.О.".

У першому зверненні до президента вдова заявляла, що третій рік потерпає від "злочинності посадовців нашої країни, починаючи з керівників правоохоронних органів, закінчуючи суддями".