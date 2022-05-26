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ВДВ РФ провалили большинство операций на войне в Украине, - разведка Британии
Воздушно-десантные силы России, известные как ВДВ, были активно задействованы в нескольких заметных тактических неудачах с начала российского вторжения, и использовались российским командованием на задачах, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники.
Об этом говорится в отчете разведки Британии.
Ведомство обвинило ВДВ РФ в "заметных тактических провалах" на войне в Украине.
Речь идет о попытке наступления на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром. Также британцы вменяют российским десантникам неудачную переправу в Белогоровке и остановку продвижения под Изюмом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"ВДВ использовались в миссиях, лучше подходящих для тяжелой бронированной пехоты, и понесли тяжелые потери во время кампании", - отмечают в разведке.
Как считают в ведомстве, виной всему "неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе".
"Неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России", - считает разведка.