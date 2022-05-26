ВДВ РФ провалили большинство операций на войне в Украине, - разведка Британии

Воздушно-десантные силы России, известные как ВДВ, были активно задействованы в нескольких заметных тактических неудачах с начала российского вторжения, и использовались российским командованием на задачах, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники.

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Об этом говорится в отчете разведки Британии.

Ведомство обвинило ВДВ РФ в "заметных тактических провалах" на войне в Украине.

Речь идет о попытке наступления на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром. Также британцы вменяют российским десантникам неудачную переправу в Белогоровке и остановку продвижения под Изюмом.

"ВДВ использовались в миссиях, лучше подходящих для тяжелой бронированной пехоты, и понесли тяжелые потери во время кампании", - отмечают в разведке.

Как считают в ведомстве, виной всему "неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе".

"Неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России", - считает разведка.