ВДВ РФ провалили більшість операцій на війні в Україні, - розвідка Британії

Повітряно-десантні сили Росії, відомі як ВДВ, були активно задіяні в кількох помітних тактичних невдачах з початку російського вторгнення, і використовувалися російським командуванням на завданнях, які краще підходять для важкої бронетехніки.

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Про це йдеться у звіті розвідки Британії.

Відомство звинуватило ВДВ РФ у "помітних тактичних провалах" на війні в Україні.

Йдеться про спробу наступу на Київ через Гостомель у березні, де російські десантники захопили аеродром. Також британці закидають російським десантникам невдалу переправу в Білогорівці та зупинку просування під Ізюмом.

"ВДВ використовувалися в місіях, які краще підходять для важкої броньованої піхоти, і зазнали важких втрат під час кампанії", - зазначають у розвідці.

Як вважають у відомстві, виною всьому "неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу у повітрі".

"Нездатність передбачати український опір та подальша самозаспокоєність російських командирів призвели до значних втрат багатьох найбільш елітних підрозділів Росії", - вважає розвідка.