Власти ЮАР все же поручили арестовать Путина: для этого пришлось подавать в суд

Министерство юстиции и конституционного развития ЮАР 17 июля направило главе Национальной прокуратуры Шамиле Батохи официальный запрос о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина на случай его визита в эту страну.

Об этом, как передает News24, стало известно благодаря рассмотрению в Высоком суде провинции Гаутенг в столице страны Претории иска крупнейшей оппозиционной партии "Демократический альянс", добившейся в нем решения обязать власти ЮАР арестовать Путина при появлении такой возможности.

Отмечается, что еще два месяца назад Министерство по международным отношениям и сотрудничеству направило в Минюст документы относительно ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом, страной-участницей которого является и ЮАР.

Накануне же представитель канцелярии Минюста Доктор Машабане признал, что по закону был обязан перенаправить ордер на арест Путина в Нацпрокуратуру сразу же после его получения 8 мая, однако не стал этого делать, поскольку якобы сперва хотел "проконсультироваться" с МУС.

Произошло это еще 8 июня, и лишь 29 июня, по словам Машабане, он запрос в прокуратуру все же согласовал. Отметим, что стало известно об этом это лишь после того, как администрация южноафриканского президента Сирила Рамафосы объявила, что Путин все же не приедет в ЮАР на саммит БРИКС.

В самом же "Демальянсе" при этом заявили, что Машабане хоть и отправил в итоге указанный запрос в прокуратуру, но сделал это лишь 17 июля именно ввиду подачи партией иска в суд.

"Несмотря на все усилия президента Сирила Рамафосы оградить Путина от ответственности за его предполагаемые военные преступления, в том числе посредством его абсурдного заявления о том, что Конституция Южной Африки каким-то образом запрещает ему выполнять директиву МУС, теперь ясно, что приверженность ДА справедливости и верховенству закона была полностью оправдана", - прокомментировали в оппозиционной партии.

Как заявили в политсиле, ее победа в этом деле посылает четкий сигнал международному сообществу о том, что, хотя правящий в стране "Африканский национальный конгресс", "вероятно, выбрал сторону тирании, а не справедливости и верховенства закона", "Демальянс" не позволит АНК сделать это от имени народа ЮАР.

Ранее, напомним, Рамафоса сам призывал Путина не приезжать на саммит, который должен пройти в августе, потому что у его страны "нет варианта не арестовывать" лидера страны-агрессора.