Путин отказался поехать на саммит БРИКС, где его могли арестовать

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин решил пропустить 15-й саммит стран БРИКС, который состоится в Южной Африке.

Об этом 19 июля сообщила администрация южноафриканского президента Сирила Рамафосы.

"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в сообщении.

В саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Пресс-служба Рамафосы обещает вскоре предоставить информацию об основных вопросах, которые будут рассмотрены на саммите, и других связанных с этим вопросах внешней политики.

Ранее Рамафоса заявил, что "было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина".

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва не обсуждала с ЮАР последствия приезда Путина.

Напомним, в связи с тем, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, в ЮАР его должны арестовать. На счет этого длительное время шли дискуссии. Саммит БРИКС даже хотели перенести в Китай во избежание ареста Путина по ордену Международного уголовного суда.

Власти Южной Африки также просили Путина не приезжать на саммит БРИКС, в конце концов этот вариант и выбрали.