Путін відмовився поїхати на саміт БРІКС, де його могли арештувати

Лідер країни-агресорки РФ Володимир Путін вирішив пропустити 15-й саміт країн БРІКС, який відбудеться в Південній Африці.

Про це 19 липня повідомила адміністрація південноафриканського президента Сиріла Рамафоси.

"За взаємною згодою президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ пан Сергій Лавров", — йдеться в повідомленні.

У саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР. Пресслужба Рамафоси обіцяє незабаром надати інформацію щодо основних питань, які будуть розглянуті на саміті, та інших пов’язаних із цим питань зовнішньої політики.

Раніше Рамафоса заявив, що "було б безрозсудним, неконституційним і незаконним здійсненням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна".

Водночас спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Москва не обговорювала з ПАР наслідки приїзду Путіна.

Нагадаємо, у зв'язку з тим, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, в ПАР його мали б арештувати. На рахунок цього тривалий час точилися дискусуї. Саміт БРІКС навіть хотіли перенести до Китаю, щоб уникнути арешту Путіна за орденом Міжнародного кримінального суду.

Влада Південної Африки також просила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, врешті цей варіант і обрали.