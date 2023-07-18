Буде "оголошенням війни": у ПАР пояснили, чому не заарештують Путіна під час саміту БРІКС

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що арешт президента Росії Володимира Путіна на саміті БРІКС означав би оголошення війни Росії.

Про це повідомляє Тhe Guardian.

Путіна запросили на саміт БРІК у Йоганнесбурзі наступного місяця, але Міжнародний кримінальник суд видав ордер на його арешт і Південна Африка як член МКС має виконати це рішення.

Дипломатична дилема Південної Африки вирішується в суді, де провідна опозиційна партія, Демократичний альянс (DA), намагається змусити уряд затримати лідера Кремля та передати його МКС, якщо він ступить у країну.

Проте, Рамафоса назвав заяву прокуратури "безвідповідальною" і сказав, що на карту поставлена ​​національна безпека.

"Росія дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни. Було б несумісно з нашою конституцією ризикувати вступити у війну з Росією", - заявив він.

Афідевіт Рамафоси, підписаний у червні та спочатку позначений як "конфіденційний", був опублікований у вівторок після того, як суд постановив оприлюднити відповідні документи.

Зазначимо, зважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, були припущення, що він не приїде на саміт БРІКС, але президент ПАР Сиріл Рамафоса запевнив, що всі глави держав візьмуть участь у заході особисто. Перша зустріч відбудеться в Кейптауні 1-2 червня, а саміт глав держав БРІКС - 22-24 серпня.

В уряді Південної Африки також заявили про те, що не планують розривати відносини з Росією за вказівкою інших країн. З самого початку війни ПАР зайняла нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що Південно-Африканська Республіка розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту Путіна за орденом Міжнародного кримінального суду.

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