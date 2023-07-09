Попри ордер на арешт Путіна. У ПАР повідомили, у якому форматі пройде саміт БРІКС

Саміт БРІКС у серпні пройде в офлайн режимі, незважаючи на ордер на арешт президента країни-агресора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, передає Barrons.

"Ми збираємося провести "фізичний" саміт БРІКС. Усі ми прагнемо провести саміт, на якому ми зможемо дивитися один на одного. ”Фізичного" саміту ми не проводили майже три роки. Цей не буде віртуальним", - зазначив він.

За його словами, саміт БРІКС точно відбудеться, і що нині його учасники завершують обговорення формату заходу.

Водночас президент ПАР не повідомив, чи приїде на захід особисто Путін.

Що відомо про саміт БРІКС

ПАР запросила президента Росії взяти участь у серпневому саміті БРІКС попри те, що Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями у війні Росії з Україною, і як член суду Південна Африка зобов'язана заарештувати його, якщо він буде присутній.

Раніше в ПАР заявляли, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна є "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту країн БРІКС.

Вже 1 травня влада Південної Африки попросила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС. Тоді президент країни Сиріл Рамафоса зазначив, що питання про арешт Путіна, якщо той приїде в країну саміт групи БРІКС, наразі "вирішується".

Пізніше ЗМІ повідомляли, що Південно-Африканська Республіка розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту Путіна за орденом Міжнародного кримінального суду.