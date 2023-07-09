Несмотря на ордер на арест Путина. В ЮАР сообщили, в каком формате пройдет саммит БРИКС

Саммит БРИКС в августе пройдет в оффлайн-режиме, несмотря на ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил президент Южной Африки Сирил Рамафоса, передает Barrons.

"Мы собираемся провести "физический" саммит БРИКС. Все мы стремимся провести саммит, на котором мы сможем смотреть друг на друга. "Физического" саммита мы не проводили почти три года. Этот не будет виртуальным", - отметил он.

По его словам, саммит БРИКС точно состоится, и сейчас его участники завершают обсуждение формата мероприятия.

В то же время президент ЮАР не сообщил, приедет ли на мероприятие лично Путин.

Что известно о саммите БРИКС

ЮАР пригласила президента России Владимира Путина принять участие в августовском саммите БРИКС, несмотря на то, что Путина разыскивает Международный уголовный суд по обвинениям в войне России с Украиной, и как член суда Южная Африка обязана арестовать его, если он будет присутствовать.

Ранее в ЮАР заявляли, что ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина является "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита стран БРИКС.

Уже 1 мая власти Южной Африки попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС. Тогда президент страны Сирил Рамафоса отметил, что вопрос об аресте Путина, если тот приедет в страну саммит группы БРИКС, "решается".

Позже СМИ сообщали, что Южно-Африканская Республика рассматривает возможность перенести саммит БРИКС в Китай, чтобы избежать ареста Путина по ордену Международного уголовного суда.