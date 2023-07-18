Будет "объявлением войны": в ЮАР объяснили, почему не арестуют Путина во время саммита БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что арест президента России Владимира Путина на саммите БРИКС означал бы объявление войны России.

Об этом сообщает Тhe Guardian.

Путина пригласили на саммит БРИКС в Йоханнесбурге в следующем месяце, но Международный уголовник суд выдал ордер на его арест и Южная Африка, как член МКС, должна выполнить это решение.

Дипломатическая дилемма Южной Африки решается в суде, где ведущая оппозиционная партия, Демократический альянс (DA), пытается заставить правительство задержать лидера Кремля и передать его МКС, если оно вступит в страну.

Однако Рамафоса назвал заявление прокуратуры "безответственным" и сказал, что на карту поставлена национальная безопасность.

"Россия дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны. Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией", – заявил он.

Афидевит Рамафосы, подписанный в июне и первоначально обозначенный как "конфиденциальный", был опубликован во вторник после того, как суд постановил обнародовать соответствующие документы.

Отметим, учитывая, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, были предположения, что он не приедет на саммит БРИКС, но президент ЮАР Сирил Рамафоса заверил, что все главы государств примут участие в мероприятии лично. Первая встреча состоится в Кейптауне 1-2 июня, а саммит глав государств БРИКС – 22-24 августа.

В правительстве Южной Африки также заявили о том, что не планируют разрывать отношения с Россией по указанию других стран. С самого начала войны ЮАР заняла нейтральную позицию по вторжению России в Украину.

Позже СМИ сообщали, что Южно-Африканская Республика рассматривает возможность перенести саммит БРИКС в Китай, чтобы избежать ареста Путина по ордену Международного уголовного суда.

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