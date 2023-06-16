Президент ПАР озвучив 10 складових позиції африканської делегації щодо війни в Україні: що пропонує

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, який очолив делегацію лідерів країн Африки до України, назвав 10 складових позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни. Мета їхнього візиту закладається у тому, щоб повідомити ці пункти український та російській сторонам.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Рамафоса озвучив всі десять пунктів під час пресконференції у Києві.

1. Війна має бути врегульована.

2. Потрібно завершувати війну через перемовини й дипломатичним шляхом.

3. Деескалація конфлікту.

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію", — пояснив він.

4. Гарантія суверенності держав і народів відповідно до статуту ООН.

5. Гарантії безпеки "для всіх країн".

6. Забезпечити експортерам можливість поставляти на зовнішні ринки зерно та добрива.

"Однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися", - зауважив Президент ПАР.

7. Системна гуманітарна підтримкам і допомога тим, хто став жертвами війни.

8. Обов'язковий обмін полоненими. Це пункт, зазначив Рамафоса, передбачає також повернення дітей.

9. Післявоєнна відбудова та допомога постраждалим через війну.

10. "Десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки", - пояснив останній пункт зі списку Рамафоса.

За інформацією Reuters, делегація також запропонує Україні і Росії:

відведення російських військ;

виведення ядерної зброї з Білорусі;

призупинення ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна;

послаблення санкцій проти РФ тощо.

"Планы завершення війни". Що пропонують Україні

Зеленський уже фактично відповів на черговий "мирний план". Він заявив, що організація мирних переговорів з Російською Федерацією можлива виключно після виведення всіх російських військ з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Раніше свій "мирний план" Україні пропонував Китай . Однак він не містив конкретних пропозицій, а складався лише із загальних фраз, закликів та побажань. Серед іншого йшлося про необхідність поваги до суверенітету усіх країн і водночас – зняття санкцій.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонував створити так званий "клуб миру" , в якому Китай, за задумом, мав виступити посередником в припиненні війни проти України. Він навіть хотів обговорити його з українською та російською сторонами, але згодом відмовився від амбіцій та заявив, що "підтримує мирні переговори з Україною".

Ще один "мирний план" пропонувала Індонезія . Він передбачає, зокрема, припинення вогню та проведення референдумів на "спірних" територіях. У Міноборони України його розкритикували, адже "він схожий на російський план, а не на індонезійський".