Президент ЮАР озвучил 10 составляющих позиции африканской делегации по войне в Украине: что предлагает

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавивший делегацию лидеров стран Африки в Украину, назвал 10 составляющих позиции стран Африканского Союза в отношении российско-украинской войны. Цель их визита состоит в том, чтобы сообщить эти пункты украинской и российской сторонам.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" .

Рамафоса озвучил все десять пунктов на пресс-конференции в Киеве.

1. Война должна быть урегулирована.

2. Нужно завершать войну через переговоры и дипломатическим путем.

3. Деэскалация конфликта.

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию", - пояснил он.

4. Гарантия суверенности стран и народов в согласовании с уставом ООН.

5. Гарантии безопасности "для всех стран".

6. Обеспечить экспортерам возможность поставлять зерно и удобрения на внешние рынки.

"Одной из причин приезда сюда стало то, что Африка также испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас тоже недостаток удобрений, и цены на них повысились", - отметил президент ЮАР.

7. Системная гуманитарная поддержка и помощь тем, кто стал жертвами войны.

8. Обязательный обмен пленными. Этот пункт, отметил Рамафоса, предусматривает возвращение детей.

9. Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим из-за войны.

10. "Десятым основным элементом для нас является то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки", – пояснил последний пункт из списка Рамафоса.

По информации Reuters, делегация также предложит Украине и России:

отвод российских войск;

вывод ядерного оружия из Беларуси;

приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина;

ослабление санкций против РФ и т.д.

"Планы завершения войны". Что предлагают Украине

Зеленский уже фактически ответил на очередной "мирный план". Он заявил, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна только после вывода всех российских войск с территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

Ранее свой "мирный план" Украине предлагал Китай . Однако он не содержал конкретных предложений, а состоял только из общих фраз, призывов и пожеланий. Среди прочего речь шла о необходимости уважения суверенитета всех стран.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагал создать так называемый "клуб мира" , в котором Китай, по замыслу, должен выступить посредником в прекращении войны против Украины. Он даже хотел обсудить его с украинской и российской сторонами, но впоследствии отказался от амбиций и заявил, что "поддерживает мирные переговоры с Украиной".

Еще один "мирный план" предлагала Индонезия . Он предусматривает, в частности, прекращение огня и проведение референдумов на "спорных" территориях. В Минобороны Украины его подвергли критике, ведь "он похож на российский план, а не на индонезийский".