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Президент ЮАР озвучил 10 составляющих позиции африканской делегации по войне в Украине: что предлагает
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавивший делегацию лидеров стран Африки в Украину, назвал 10 составляющих позиции стран Африканского Союза в отношении российско-украинской войны. Цель их визита состоит в том, чтобы сообщить эти пункты украинской и российской сторонам.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" .
Рамафоса озвучил все десять пунктов на пресс-конференции в Киеве.
1. Война должна быть урегулирована.Подписывайтесь на наш Telegram канал
2. Нужно завершать войну через переговоры и дипломатическим путем.
3. Деэскалация конфликта.
4. Гарантия суверенности стран и народов в согласовании с уставом ООН.
5. Гарантии безопасности "для всех стран".
6. Обеспечить экспортерам возможность поставлять зерно и удобрения на внешние рынки.
"Одной из причин приезда сюда стало то, что Африка также испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас тоже недостаток удобрений, и цены на них повысились", - отметил президент ЮАР.
7. Системная гуманитарная поддержка и помощь тем, кто стал жертвами войны.
8. Обязательный обмен пленными. Этот пункт, отметил Рамафоса, предусматривает возвращение детей.
9. Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим из-за войны.
10. "Десятым основным элементом для нас является то, что во время наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки", – пояснил последний пункт из списка Рамафоса.
По информации Reuters, делегация также предложит Украине и России:
- отвод российских войск;
- вывод ядерного оружия из Беларуси;
- приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина;
- ослабление санкций против РФ и т.д.
"Планы завершения войны". Что предлагают Украине
Зеленский уже фактически ответил на очередной "мирный план". Он заявил, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна только после вывода всех российских войск с территории Украины в международно признанных границах 1991 года.
Ранее свой "мирный план" Украине предлагал Китай. Однако он не содержал конкретных предложений, а состоял только из общих фраз, призывов и пожеланий. Среди прочего речь шла о необходимости уважения суверенитета всех стран.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагал создать так называемый "клуб мира", в котором Китай, по замыслу, должен выступить посредником в прекращении войны против Украины. Он даже хотел обсудить его с украинской и российской сторонами, но впоследствии отказался от амбиций и заявил, что "поддерживает мирные переговоры с Украиной".
Еще один "мирный план" предлагала Индонезия. Он предусматривает, в частности, прекращение огня и проведение референдумов на "спорных" территориях. В Минобороны Украины его подвергли критике, ведь "он похож на российский план, а не на индонезийский".
В то же время у Украины есть свой план. Еще в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов.