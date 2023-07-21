Влада ПАР все ж доручила заарештувати Путіна: для цього довелося подавати до суду

Міністерство юстиції та конституційного розвитку ПАР 17 липня надіслало голові Національної прокуратури Шамілі Батохі офіційний запит про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна на випадок його візиту до цієї країни.

Про це, як передає News24, стало відомо завдяки розгляду у Високому суді провінції Гаутенг у столиці країни Преторії позову найбільшої опозиційної партії "Демократичний альянс", яка домоглася в ньому рішення зобов'язати владу ПАР заарештувати Путіна при появі такої можливості.

Зазначається, що ще два місяці тому Міністерство з міжнародних відносин та співробітництва направило до Мін'юсту документи щодо ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом, країною-учасницею якого є ПАР.

Напередодні ж представник канцелярії Мін'юсту Доктор Машабане визнав, що згідно із законом був зобов'язаний перенаправити ордер на арешт Путіна до Нацпрокуратури відразу ж після його отримання 8 травня, проте не став цього робити, оскільки нібито спершу хотів "проконсультуватися" з МКС.

Сталося це ще 8 червня, і лише 29 червня, за словами Машабане, він запит до прокуратури все ж таки погодив. Зазначимо, що стало відомо про це лише після того, як адміністрація південноафриканського президента Сиріла Рамафоси оголосила, що Путін все ж таки не приїде в ПАР на саміт БРІКС.

У самому "Демальянсі" при цьому заявили, що Машабане хоч і відправив у результаті зазначений запит до прокуратури, але зробив це лише 17 липня саме через подання партією позову до суду.

"Незважаючи на всі зусилля президента Сиріла Рамафоси відгородити Путіна від відповідальності за його передбачувані військові злочини, у тому числі через його абсурдну заяву про те, що Конституція Південної Африки якимось чином забороняє йому виконувати директиву МКС, тепер ясно, що прихильність ДА справедливості і верховенству закону була повністю виправданою", - прокоментували в опозиційній партії.

Як заявили в політсилі, її перемога в цій справі посилає чіткий сигнал міжнародному співтоваристві про те, що хоча правлячий "Африканський національний конгрес" "ймовірно, обрав бік тиранії, а не справедливості і верховенства закону", "Демальянс" не дозволить АНК зробити це від імені народу ПАР.

Раніше, нагадаємо, Рамафоса сам закликав Путіна не приїжджати на саміт, який має відбутися в серпні, тому що його країна "немає варіанту не заарештовувати" лідера країни-агресорки.