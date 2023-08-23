Вместо ареста – пробационный надзор: Рада приняла закон, вводящий новый вид наказания

23 августа Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №9185, согласно которому в Уголовном кодексе Украины появится новый вид наказания – пробационный надзор. Совет определил его как основной вид уголовного наказания, заменив арест в более чем 140 статей УК.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Законопроект поддержали 267 народных депутатов.

Согласно законопроекту, наказание в виде пробационного надзора будет предусматривать ограничение прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с использованием надзорных и социально-воспитательных мер. Контроль за их соблюдением возлагается на уполномоченные органы по месту жительства осужденного.

Что такое пробационный надзор

Система пробационного надзора предполагает комплексное влияние на лицо, совершившее правонарушение, без его изоляции от общества, в течение периода от одного до пяти лет (в случае несовершеннолетних – от одного до двух лет). Лицо также должно будет носить электронное средство контроля.

Согласно законопроекту срок наказания в виде пробационного надзора будет исчисляться со дня постановки осужденного на учет. При этом в срок наказания по правилам, предусмотренным статьей 72 Уголовного кодекса Украины, засчитывается время предварительного заключения под стражей или круглосуточный домашний арест.

Потребность в внедрении пробационного надзора как нового и основного типа уголовного наказания обосновывается тем, что в условиях военного положения необходимо усовершенствовать использование следственных учреждений, в частности путем рационального использования мест для содержания, включая прекращение деятельности арестных зданий, в том числе для хранения военнопленных. В таких обстоятельствах ограничение свободы и арест как формы наказания теряют свою уголовно-правовую и социальную реализацию и требуют значительных финансовых затрат.

Обязанности лица, осужденного к пробационному надзору

Судебные учреждения налагают на лицо, осужденное к пробационному надзору, следующие обязанности:

Регулярно являться для оформления регистрации в уполномоченный орган, ответственный за вопросы пробации.

Информировать уполномоченный орган, ответственный за вопросы пробации, о любом изменении места жительства, места работы или места обучения.

Воздерживаться от путешествий за пределы Украины без предварительного согласия уполномоченного органа, ответственного за вопросы пробации.

Суд имеет право возложить на лицо, осужденное к пробационному надзору, следующие обязанности:

Использовать электронное устройство для контроля и надзора, а также проживать по адресу, указанному в судебном решении.

Соблюдать требования, установленные судом, относительно выполнения определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения свободного времени.

Находиться на работе или, по направлению уполномоченного органа по пробации, обращаться в органы государственной службы занятости для регистрации как безработный и найти работу, если предлагается вакансия.

Выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

Пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики или опасных заболеваний, вызванных употреблением психоактивных веществ.

Напомним, 10 членов комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности предлагали парламенту ввести в Украине пробационное наблюдение в качестве нового вида наказания еще 5 апреля. Они внесли в Раду соответствующий законопроект №9185.

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