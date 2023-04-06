В Раде предлагают ввести пробационный надзор за осужденными: что он предусматривает

10 членов комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Сергеем Ионушасом предлагают парламенту ввести в Украине пробационный надзор в качестве нового вида наказания лиц, признанных виновными в совершении уголовного преступления. Соответствующий законопроект №9185 они внесли в Раду 5 апреля.

Предполагается, что наказание в виде пробационного надзора будет состоять в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества. Пробационный надзор может быть назначен судом на срок от одного до пяти лет.

Также закопопроектом предусматривается замена наказания в виде ареста на наказание в виде пробационного надзора в санкциях статей Особой части Уголовного кодекса.

Пробоционный надзор предлагается добавить и к санкциям большого количества статей УК, предусматривающих лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на те или иные сроки (сама опция лишения такого права в этих статьях останется).

Среди мер, которые предлагается предусмотреть в качестве обязательных при пробационном надзоре осужденного - периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; уведомлять этот орган об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом.

Кроме того, суд сможет возлагать на осужденного обязанности носить электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному судом адресу; соблюдать установленные требования по совершению определенных действий, ограничению общения, передвижения и проведения досуга; трудоустроиться или по направлению органа по пробации зарегистрироваться безработным, получив работу через Госслужбу занятости.

Также на осужденного могут быть возложены обязанности выполнять меры, предусмотренные пробационной программой; пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц; а также "участвовать в мероприятиях, направленных на утверждение украинской национальной и гражданской идентичности".

Кроме того, изменениями в Уголовно-исполнительный кодекс и закон о пробации предлагается определить порядок отбывания наказания в виде пробационного надзора и последствия уклонения от отбывания такого наказания.

В частности, таким уклонением могут быть систематическое невыполнение осужденным обязанностей (два и более раза) или совершение административных правонарушений (двух и более), исчезновение с места жительства, создание умышленных помех для функционирования электронного браслета.

В таком случае орган по пробации будет просить полицию привлечь лицо к ответственности по статье 389 УК. Для этого в нее предлагается внести изменение, согласно которому за уклонение от пробационного надзора предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет.

В случае принятия в целом соответствующий закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования. В следующие шесть месяцев Кабинету министров нужно будет привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом и обеспечить, чтобы это сделали министерства и ведомства.

Напомним, что в августе 2022 года сам Кабмин уже вносил в парламент собственный законопроект, предусматривающий введение в Украине пробационного надзора, который получил №7688. Впрочем, его Рада до сих пор так и не рассмотрела.

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