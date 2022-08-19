Кабмин предлагает заменить ограничение свободы пробационным надзором и ввести рассрочки по оплате залога

Кабинет министров внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы. Об этом сообщает Министерство юстиции.

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Проект закона по обеспечению эффективной работы пенитенциарной системы в условиях военного положения был одобрен на заседании правительства 19 августа. Он предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс.

Так, для обеспечения смены карательного подхода на реабилитационный и требований международных документов, им предлагается изменить существующий перечень видов наказаний, заменив ограничение свободы на новый вид наказания в виде пробационного надзора.

"Анализ практики применения ограничения свободы свидетельствует о его неэффективности и необходимости пересмотра. Пробационный надзор заключается в ограничении прав и свобод осужденного, направленных на его исправление и предотвращение совершения новых правонарушений, без изоляции его от общества на срок от одного до пяти лет", – говорится в сообщении.

Предусмотрено, что в качестве дополнительного наказания он может применяться сроком от одного до трех лет. При этом в случае назначения пробационного надзора как дополнительного к наказанию в виде штрафа его срок не сможет превышать одного года.

Кроме того, предлагается установить, что суд может обязать лицо, приговоренное к наказанию в виде пробационного надзора, носить средство электронного контроля и проживать по указанному в решении суда адресу.

Кроме того, Кабмин предлагает, чтобы с учетом имущественного положения подозреваемого или обвиняемого, существенно усложняющего внесение залога для выхода из-под стражи, следственный судья или суд могли рассрочить внесение залога в течение одного года.

Согласно законопроекту, первый взнос части залога в размере не менее 10% определенной суммы должен вноситься не позднее 10 рабочих дней со дня избрания меры пресечения.

В Минюсте объясняют, что внедрение нормы, которая сделает залог более доступной альтернативой аресту, будет способствовать решению проблемы переполненности следственных изоляторов, которую, в частности, регулярно констатирует Европейский суд по правам человека.

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