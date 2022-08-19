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Кабмин предлагает заменить ограничение свободы пробационным надзором и ввести рассрочки по оплате залога
Кабинет министров внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы. Об этом сообщает Министерство юстиции.
Проект закона по обеспечению эффективной работы пенитенциарной системы в условиях военного положения был одобрен на заседании правительства 19 августа. Он предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс.
Так, для обеспечения смены карательного подхода на реабилитационный и требований международных документов, им предлагается изменить существующий перечень видов наказаний, заменив ограничение свободы на новый вид наказания в виде пробационного надзора.
"Анализ практики применения ограничения свободы свидетельствует о его неэффективности и необходимости пересмотра. Пробационный надзор заключается в ограничении прав и свобод осужденного, направленных на его исправление и предотвращение совершения новых правонарушений, без изоляции его от общества на срок от одного до пяти лет", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Предусмотрено, что в качестве дополнительного наказания он может применяться сроком от одного до трех лет. При этом в случае назначения пробационного надзора как дополнительного к наказанию в виде штрафа его срок не сможет превышать одного года.
Кроме того, предлагается установить, что суд может обязать лицо, приговоренное к наказанию в виде пробационного надзора, носить средство электронного контроля и проживать по указанному в решении суда адресу.
Кроме того, Кабмин предлагает, чтобы с учетом имущественного положения подозреваемого или обвиняемого, существенно усложняющего внесение залога для выхода из-под стражи, следственный судья или суд могли рассрочить внесение залога в течение одного года.
Согласно законопроекту, первый взнос части залога в размере не менее 10% определенной суммы должен вноситься не позднее 10 рабочих дней со дня избрания меры пресечения.
В Минюсте объясняют, что внедрение нормы, которая сделает залог более доступной альтернативой аресту, будет способствовать решению проблемы переполненности следственных изоляторов, которую, в частности, регулярно констатирует Европейский суд по правам человека.
Источник фото: ua.depositphotos.com