Уряд пропонує замінити обмеження волі на пробаційний нагляд та ввести розстрочки з оплати застави

Кабінет міністрів внесе на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

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Проект закону щодо забезпечення ефективної роботи пенітенціарної системи в умовах воєнного стану був схвалений на засіданні уряду 19 серпня. Він передбачає внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.

Так, для забезпечення змiни карального підходу на реабілітаційний та виконання вимог міжнародних документів, ним пропонується змінити існуючий перелік видів покарань, замінивши обмеження волi на новий вид покарання у виді пробаційного нагляду.

"Аналіз практики застосування обмеження волі свідчить про його неефективність та необхідність перегляду. Пробаційний же нагляд полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, що спрямовані на його виправлення та запобігання вчиненню нових правопорушень, без ізоляції його від суспільства на строк від одного до п'яти років", - йдеться в повідомленні.

Передбачено, що в якості додаткового покарання він може застосовуватися на строк від одного до трьох років. При цьому у разі призначення пробаційного нагляду як додаткового до покарання у виглядi штрафу його строк не зможе перевищувати одного року.

Крім того, пропонується встановити, що суд може зобов’язати особу, засуджену до покарання у виді пробаційного нагляду, носити засіб електронного контролю та проживати за вказаною у рішенні суду адресою.

Окрім цього, Кабмін пропонує, щоб з урахуванням майнового стану підозрюваного чи обвинуваченого, який суттєво ускладнює внесення застави задля виходу з-під варти, слідчий суддя чи суд може розстрочити внесення застави протягом одного року.

Згідно законопроекту, перший внесок частини застави у розмірі не менше 10% від визначеної суми має вноситься не пізніше 10 робочих днів з дня обрання запобіжного заходу.

У Мін'юсті пояснюють, що впровадження норми, яка зробить заставу більш доступною альтернативою арешту сприятиме вирішенню проблеми переповненості слідчих ізоляторів, яку, зокрема, регулярно констатує Європейський суд з прав людини.

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