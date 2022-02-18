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Под Киевом построят новый следственный изолятор (ФОТО)
В Бориспольском районе Киевской области планируют построить новый следственный изолятор, чтобы частично заменить Киевский СИЗО на Лукьяновке.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба Минюста.
По словам главы Минюста, проектно-сметная документация готова, и министерство сейчас ищет тех, кто займется непосредственно строительством.
Малюська отметил, что строительство первой очереди обойдется в 580 млн 428 тысяч 680 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Соответствующий тендер на сайте "Прозорро" уже открыт. Ориентировочная дата заключения договора – первая половина апреля 2022 года. По сути, речь идет о реконструкции части существующих помещений (сейчас на земельном участке расположена замороженная колония) и строительстве новых", – написал министр.
Малюська подчеркнул, что согласно плану первая очередь строительства предполагает реконструкцию таких объектов:
– КПП 1. Дежурная часть. Комнаты свиданий;
– Сборное отделение. Следственные кабинеты;
– Режимные корпуса №1, 2, 3, 4, с прогулочными двориками;
– Режимный корпус №5. Камеры для задержанных лиц с инвалидностью с прогулочными двориками;
– Медицинская часть с амбулаторией и стационаром;
– Технологический переход №1;
– КПП 2. Башня смотровая с технологическими помещениями;
– Газовая котельная;
– КНС (канализационная насосная станция – Delo.ua);
– Внешние инженерные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и сети связи.
Кроме этого, в ходе первой очереди предусмотрено строительство новых объектов:
– Сборное отделение. Помещение приема передач. Аптека;
– Состав продовольствия, вещевого имущества и хозяйственного инвентаря, камеры хранения личных вещей;
– Прачечная. Магазин. Клуб;
– Столовая. Пекарня;
– Гараж на 8 автомобилей;
– Пост технического обслуживания;
– Технологический переход №1;
– КПП 3.
Малюська также отметил, что в 2022 году запланировано получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительных работ общей стоимостью 263 млн 902,4 тысячи грн на следующих объектах:
– Режимные корпуса №1, 3, 4 с прогулочными двориками;
– Режимный корпус №5. Камеры для задержанных лиц с инвалидностью с прогулочными двориками;
– Медицинская часть с амбулаторией и стационаром;
– Сборное отделение. Помещение приёма передач. Аптека;
– Сборное отделение. Следственные кабинеты;
– КПП 1. Дежурная часть. Комнаты свиданий.
"СИЗО – это уникальная возможность и неповторимый опыт для любой строительной компании! Такого не было еще ни разу во времена независимости Украины. Честность, порядочность и отсутствие откатов гарантируем. P.S. Ну и напомню, что строительство будет осуществляться без залезания в карман налогоплательщикам", – написал Малюська.
Глава Минюста добавил, что "все расходы на строительство покрываются за счет поступлений от большой распродажи тюрем".
Напомним, в феврале 2021 года на аукцион было выставлено первое учреждение исполнения наказаний – "с молотка" пошел Ирпенский исправительный центр.
Ранее Малюська заявлял, что одним из первых лотов "распродажи" тюрем станет колония №51 в Одессе, в которой в мае 2019 года произошел бунт.