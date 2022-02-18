Под Киевом построят новый следственный изолятор (ФОТО)

В Бориспольском районе Киевской области планируют построить новый следственный изолятор, чтобы частично заменить Киевский СИЗО на Лукьяновке.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба Минюста.

По словам главы Минюста, проектно-сметная документация готова, и министерство сейчас ищет тех, кто займется непосредственно строительством.

Малюська отметил, что строительство первой очереди обойдется в 580 млн 428 тысяч 680 грн.

"Соответствующий тендер на сайте "Прозорро" уже открыт. Ориентировочная дата заключения договора – первая половина апреля 2022 года. По сути, речь идет о реконструкции части существующих помещений (сейчас на земельном участке расположена замороженная колония) и строительстве новых", – написал министр.

Малюська подчеркнул, что согласно плану первая очередь строительства предполагает реконструкцию таких объектов:

– КПП 1. Дежурная часть. Комнаты свиданий;

– Сборное отделение. Следственные кабинеты;

– Режимные корпуса №1, 2, 3, 4, с прогулочными двориками;

– Режимный корпус №5. Камеры для задержанных лиц с инвалидностью с прогулочными двориками;

– Медицинская часть с амбулаторией и стационаром;

– Технологический переход №1;

– КПП 2. Башня смотровая с технологическими помещениями;

– Газовая котельная;

– КНС (канализационная насосная станция – Delo.ua);

– Внешние инженерные сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и сети связи.

Кроме этого, в ходе первой очереди предусмотрено строительство новых объектов:

– Сборное отделение. Помещение приема передач. Аптека;

– Состав продовольствия, вещевого имущества и хозяйственного инвентаря, камеры хранения личных вещей;

– Прачечная. Магазин. Клуб;

– Столовая. Пекарня;

– Гараж на 8 автомобилей;

– Пост технического обслуживания;

– Технологический переход №1;

– КПП 3.

Малюська также отметил, что в 2022 году запланировано получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительных работ общей стоимостью 263 млн 902,4 тысячи грн на следующих объектах:

– Режимные корпуса №1, 3, 4 с прогулочными двориками;

– Режимный корпус №5. Камеры для задержанных лиц с инвалидностью с прогулочными двориками;

– Медицинская часть с амбулаторией и стационаром;

– Сборное отделение. Помещение приёма передач. Аптека;

– Сборное отделение. Следственные кабинеты;

– КПП 1. Дежурная часть. Комнаты свиданий.

"СИЗО – это уникальная возможность и неповторимый опыт для любой строительной компании! Такого не было еще ни разу во времена независимости Украины. Честность, порядочность и отсутствие откатов гарантируем. P.S. Ну и напомню, что строительство будет осуществляться без залезания в карман налогоплательщикам", – написал Малюська.

Глава Минюста добавил, что "все расходы на строительство покрываются за счет поступлений от большой распродажи тюрем".

Напомним, в феврале 2021 года на аукцион было выставлено первое учреждение исполнения наказаний – "с молотка" пошел Ирпенский исправительный центр.

Ранее Малюська заявлял, что одним из первых лотов "распродажи" тюрем станет колония №51 в Одессе, в которой в мае 2019 года произошел бунт.