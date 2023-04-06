В Раді пропонують запровадити пробаційний нагляд за засудженими: що він передбачає

10 членів комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на чолі з Сергієм Іонушасом пропонують парламенту запровадити в Україні пробаційний нагляд в якості нового виду покарання осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення. Відповідний законопроект №9185 вони внесли в Раду 5 квітня.

Передбачається, що покарання у виді пробаційного нагляду буде полягати в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства. Пробаційний нагляд може бути призначений судом на строк від одного до п’яти років.

Також закопопроєктом передбачається заміна покарання у вигляді арешту на покарання у вигляді пробаційного нагляду у санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу.

Пробаційний нагляд пропонується додати й до санкцій великої кількості статей КК, які передбачають позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на ті чи інші терміни (сама ж опція позбавлення такого права у цих статтях залишиться).

Серед заходів, які пропонується передбачити в якості обов'язкових при пробаційному нагляді засудженого, - періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом.

Окрім цього, суд зможе покладати на засудженого обов'язки носитм електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною судом адресою; дотримуватися встановлених вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля; працевлаштуватися або за направленням органу з питань пробації зареєструватися безробітним, отримавши роботу через Держслужбу зайнятості.

Також на засудженого можуть бути покладені обов'язки виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою; пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб; а також "брати участь у заходах, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності".

Крім того, змінами до Кримінально-виконавчого кодексу та закону про пробацію пропонується визначити порядок відбуття покарання у вигляді пробаційного нагляду та наслідки ухилення від відбування такого покарання.

Зокрема, таким ухиленням можуть бути систематичне невиконання засудженим обов’язків (два й більше разів) або вчинення адміністративних правопорушень (двох і більше), зникнення з місця проживання, створення умисних перешкод для функціонування електронного браслету.

В такому випадку орган з пробації буде просити поліцію притягти особу до відповідальності за статтею 389 КК. Для цього до неї пропонується внести зміну, згідно якої за ухилення від пробаційного нагляду передбачено позбавлення волі на строк до трьох років.

У випадку прийняття в цілому відповідний закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування. У наступні шість місяців Кабінету міністрів треба буде привести свої нормативно-правові акти у відповідність з новим законом та забезпечити, аби це зробили міністерства й відомства.

Нагадаємо при цьому, що в серпні 2022 року Кабмін вже вносив до парламенту власний законопроект, який передбачає запровадження в Україні пробаційного нагляду, який отримав №7688. Втім, його Рада досі так і не розглянула.

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