Замість арешту - пробаційний нагляд: Рада ухвалила закон, який вводить новий вид покарання

23 серпня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект № 9185, згідно з яким у Кримінальному кодексі України з’явиться новий вид покарання - пробаційний нагляд. Рада визначила його як основний вид кримінального покарання, замінивши на нього арешт у більш ніж 140 статей КК.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Законопроект підтримали 267 народних депутатів.

Згідно з законопроектом, покарання у вигляді пробаційного нагляду передбачатиме обмеження прав та свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, з використанням наглядових та соціально-виховних заходів. Контроль за їх дотриманням покладається на уповноважені органи пробування за місцем проживання засудженого.

Що таке пробаційний нагляд

Система пробаційного нагляду передбачає комплексний вплив на особу, яка скоїла правопорушення, без її ізоляції від суспільства, на протязі періоду від одного до п'яти років (у випадку неповнолітніх - від одного до двох років). Особа також повинна буде носити електронний засіб контролю.

Згідно із законопроектом, термін покарання у вигляді пробаційного нагляду обчислюватиметься з дня постановки засудженого на облік. При цьому у строк покарання за правилами, передбаченими статтею 72 Кримінального кодексу України, зараховується час попереднього ув'язнення під вартою або цілодобового домашнього арешту.

Потреба в впровадженні пробаційного нагляду як нового та основного типу кримінального покарання обґрунтовується тим, що в умовах воєнного стану є необхідність вдосконалити використання слідчих установ, зокрема шляхом раціонального використання місць для утримання, включаючи припинення діяльності арештних будівель, в тому числі для зберігання військовополонених. У таких обставинах обмеження свободи та арешт як форми покарання втрачають свою кримінально-правову та соціальну реалізацію, і вимагають значних фінансових витрат.

Обов'язки особи, яка засуджена до пробаційного нагляду

Судові установи накладають на особу, яка засуджена до пробаційного нагляду, наступні обов'язки:

Регулярно являтися для оформлення реєстрації у вповноважений орган, відповідальний за питання пробації.

Інформувати вповноважений орган, відповідальний за питання пробації, про будь-яку зміну місця проживання, місця роботи або місця навчання.

Утримуватися від подорожей за межі України без попередньої згоди вповноваженого органу, відповідального за питання пробації.

Суд має право покласти на особу, яка засуджена до пробаційного нагляду, наступні обов'язки:

Використовувати електронний пристрій для контролю та нагляду, а також проживати за адресою, визначеною у судовому рішенні.

Дотримуватися вимог, встановлених судом, щодо виконання певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення вільного часу.

Знаходитися на роботі або, за направленням уповноваженого органу з питань пробації, звертатися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітний і знайти роботу, якщо пропонується вакансія.

Виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки або небезпечних захворювань, спричинених вживанням психоактивних речовин.

Нагадаємо, 10 членів комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пропонували парламенту запровадити в Україні пробаційний нагляд в якості нового виду покарання ще 5 квітня. Вони внесли в Раду відповідний законопроект №9185.

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