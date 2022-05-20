Во время обороны Мариуполя погибло много летчиков, пытаясь помочь бойцам из "Азовстали", - Зеленский

Во время обороны Мариуполя погибло много украинских летчиков. Они пытались долететь до завода "Азовсталь" для помощи военным в отсутствие воздушных коридоров.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Глава государства отметил, что украинские летчики пытались долететь до "Азовстали" для помощи военным. Это происходило в отсутствие воздушных коридоров к "Азовстали", при работе мощной противовоздушной обороны оккупантов.

"Очень большое количество людей погибло - наших летчиков. К сожалению, погибли. Также абсолютно героические люди, которые знали, что сложно. Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевые продукты, воду, забрать тела, раненых. Все это происходило. Много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за их мощной ПВО", - подытожил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, украинские защитники с завода "Азовсталь" в Мариуполе будут эвакуированы в ближайшее время. На данный момент вывезены все гражданские люди, которые были заблокированы на заводе.