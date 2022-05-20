Під час оборони Маріуполя загинуло багато льотчиків, намагаючись допомогти бійцям із "Азовсталі", - Зеленський

Під час оборони Маріуполя загинуло багато українських льотчиків. Вони намагалися долетіти до заводу "Азовсталь" для допомоги військовим без повітряних коридорів.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у ефірі телемарафону.

Голова держави зазначив, що українські льотчики намагалися долетіти до "Азовсталі" для допомоги військовим. Це відбувалося за відсутності повітряних коридорів до "Азовсталі", під час роботи потужної протиповітряної оборони окупантів.

"Дуже велика кількість людей загинула – наших льотчиків. На жаль, загинули. Також абсолютно героїчні люди, які знали, що складно. Знали, що долетіти майже неможливо. Долетіти до "Азовсталі" та привезти їм ліки, харчові продукти, воду, забрати тіла "Поранених. Все це відбувалося. Багато речей відбувалося, які ніхто офіційно не міг коментувати. Чому? Тому що повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через їхню потужну ППО", - підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 20 травня заявив, українські захисники із заводу "Азовсталь" у Маріуполі будуть евакуйовані найближчим часом. Наразі вивезено всіх цивільних, які були заблоковані на заводі.