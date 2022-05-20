Евакуація всіх українських бійців із "Азовсталі" відбудеться найближчим часом, - Зеленський

Українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі буде евакуйовано найближчим часом.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю з нагоди третьої річниці інавгурації в ефірі телемарафону.

Голова держави зазначив, що станом на 20 травня вивезено всіх цивільних людей, які були заблоковані на заводі.

"Евакуація інших цивільних людей, які були біля заводу або які були в Маріуполі, розпочата давно вже. (З "Азовсталі" – ред.) цивільних вивезено, медиків – вивезено, вивезено важкопоранених, вивезено поранених. На цю мить, коли ми з вами говоримо, я знаю, що відбувається. Мені здається, що найближчим часом, навіть не днями, думаю, найближчим часом завершиться вивезення всіх", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що просив у іноземних партнерів зброю для розблокування військовим шляхом. А також додав, що всі захисники Маріуполя - "абсолютно героїчні люди", і їм було дано сигнал, що "вони мають повне право вийти і зберегти своє життя".

"Десятки, сотні разів я детально проговорював з лідерами інших держав, щоб надати відповідну зброю нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя заради того, щоб розблокувати цих людей", - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вище військове командування України 17 травня наказало командирам підрозділів, що знаходяться на території комбінату "Азовсталь", зберегти життя особового складу. Цього ж дня з території заводу виїхало щонайменше сім автобусів з українськими військовими.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, це був єдиний вихід врятувати українських бійців. Їх вивезли на непідконтрольну територію, а згодом мають обміняти на російських полонених окупантів.