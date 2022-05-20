Эвакуация всех украинских бойцов из "Азовстали" состоится в ближайшее время, - Зеленский

Украинские защитники с завода "Азовсталь" в Мариуполе будут эвакуированы в ближайшее время.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью по случаю третьей годовщины инаугурации в эфире телемарафона.

Глава государства отметил, что по состоянию на 20 мая вывезены все гражданские люди, которые были заблокированы на заводе.

"Эвакуация других гражданских людей, которые были возле завода или были в Мариуполе, начата давно уже. (С "Азовстали" – ред.) гражданских вывезли, медиков – вывезли, вывезли тяжелораненых, вывезли раненых. На этот момент, когда мы с вами говорим, я знаю, что происходит. Мне кажется, что в ближайшее время, даже не на днях, думаю, в ближайшее время завершится вывоз всех", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что просил у иностранных партнеров оружие для разблокирования военным путем. А также добавил, что все защитники Мариуполя – "совершенно героические люди", и им был дан сигнал, что "они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь".

"Десятки, сотни раз я подробно проговаривал с лидерами других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, высшее военное командование Украины 17 мая приказало командирам подразделений, находящихся на территории комбината "Азовсталь", сохранить жизнь личного состава. В этот же день с территории завода выехало минимум семь автобусов с украинскими военными.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, это был единственный выход спасти украинских бойцов. Их вывезли на неподконтрольную территорию, а затем должны обменять на российских пленных оккупантов.