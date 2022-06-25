Вражеская армия так и не смогла окружить ВСУ в Северодонецке

Российским захватчикам так и не удалось окружить Вооруженные силы Украины в Северодонецке, сообщил руководитель городской военной администрации Александр Стрюк. По его словам, от Северодонецка почти ничего не осталось, но в хранилищах завода "Азот" до сих пор остаются люди.

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Захватчики пытались взять город в блокаду с юга, но им это сделать не удалось. Украинские же войска перешли к более укрепленным и стратегически лучшим позициям.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба сорвала военную операцию в Северодонецке.

Она отметила недопустимость публичных сообщений о том, что ВСУ вышли или зашли в населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб, поскольку это наносит ущерб работе украинским защитникам.

Анна Маляр отметила, что все, о чем можно в этот момент говорить, озвучивают официальные источники – Генштаб и Минобороны.