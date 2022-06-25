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Через повідомлення у соцмережах була зірвана спецоперація ЗСУ у Сєвєродонецьку - Міноборони
Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу зірвала військову операцію у Сєвєродонецьку.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.
Вона наголосила на неприпустимості публічних повідомлень про те, що ЗСУ вийшли або зайшли у населений пункт до того, як про це заявить Генштаб, оскільки це завдає шкоду роботі українським захисникам.
"Це забирає в них дорогоцінний час - добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції. Приміром, одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ганна Маляр зазначила, що все, про що можна в цей момент говорити, озвучують офіційні джерела – Генштаб і Міноборони.
"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштаба почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - додала Маляр.
Нагадаємо, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські війська вже отримали команду покинути Сєвєродонецьк.
Як пояснили у Нацгвардії, вихід із Сєвєродонецька був потрібен, щоб зберегти життя українських захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.