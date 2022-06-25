Из-за сообщений в соцсетях была сорвана спецоперация ВСУ в Северодонецке - Минобороны

Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба сорвала военную операцию ВСУ в Северодонецке.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

По ее словам, нельзя публично говорить, что ВСУ вышли или зашли в населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб, потому что это наносит вред работе украинским защитникам.

"Это отнимает у них драгоценное время - сутки/двое, когда они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции. К примеру, одновременно с выходом или заходом в город реализуются параллельно несколько задач. И для их реализации важно это делать в условиях информационной тишины", – говорится в сообщении.

Анна Маляр отметила, что все, о чем можно в этот момент говорить, – говорят официальные источники – Генштаб и Минобороны.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях к официальным заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - добавила Маляр.

Напомним, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска уже получили команду покинуть Северодонецк.

Как пояснили в Нацгвардии, выход из Северодонецка потребовался, чтобы сохранить жизнь украинских защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.