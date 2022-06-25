Ворожа армія так і не змогла оточити ЗСУ у Сіверськодонецьку

Російським загарбникам так і не вдалося оточити Збройні сили України в Сіверськодонецьку, повідомив Керівник міської військової адміністрації Олександр Стрюк. За його словами, від Сіверськодонецька майже нічого не лишилось, але в сховищах заводу "Азот" досі залишаються люди.

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Загарбники намагалися взяти місто в блокаду з півдня, але їм цього зробити не вдалося. Українські ж війська перейшли до більш укріплених і стратегічно кращих позицій.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу зірвала військову операцію у Сіверськодонецьку.

Вона наголосила на неприпустимості публічних повідомлень про те, що ЗСУ вийшли або зайшли у населений пункт до того, як про це заявить Генштаб, оскільки це завдає шкоду роботі українським захисникам.

Ганна Маляр зазначила, що все, про що можна в цей момент говорити, озвучують офіційні джерела – Генштаб і Міноборони.