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Время пришло: Зеленский призвал ЕС принять решение о членстве Украины в Евросоюзе

Время пришло: Зеленский призвал ЕС принять решение о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский обратился к европейским лидером с призывом принять Украину в ЕС. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз незамедлительно принять решение о членстве Украины в ЕС. Об этом глава государства заявил в Twitter.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", — написал Зеленский.

В настоящее время президент Украины находится в Киеве и активно ведет переговоры с всеми мировыми лидерами призывая их помочь в войне с Россией. Президент постоянно подчеркивает, что в сейчас Вооруженные силы Украины защищают не только нашу страну, но и всю Европу от российских оккупантов.

Отметим, что страны-члены ЕС продолжают оказывать поддержку Украине в войне с Россией. Франция поможет оружием и военным оборудованием.

НАТО тоже заявило о новых видах поддержки и оружия для Украины, включая системы противовоздушной обороны, а также разворачивает силы обороны на восточном фланге альянса.

Параллельно ЕС давит на Россию санкциями. Накануне зарубежные СМИ сообщили, что Евросою готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций. 

Автор:
Вита Молодан