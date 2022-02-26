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Франция отправляет Украине оружие, — Зеленский
Франция поможет Украине в борьбе с агрессией РФ оружием и военным оборудованием. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своїм Twitter.
НАТО тоже заявило о новых видах поддержки и оружия для Украины, включая системы противовоздушной обороны, а также разворачивает силы обороны на восточном фланге альянса.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих регионах Украины идут бои.
Иностранное оружие помогает украинцам уничтожать российских оккупантов. В районе города Глухова украинские военные применили противотанковые комплексы Javelin и разгромили колонну бронетехники РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций.