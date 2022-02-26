Франция отправляет Украине оружие, — Зеленский

Франция поможет Украине в борьбе с агрессией РФ оружием и военным оборудованием. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своїм Twitter.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эммануэлем Макроном. К нам следуют оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" — написал Владимир Зеленский.

НАТО тоже заявило о новых видах поддержки и оружия для Украины, включая системы противовоздушной обороны, а также разворачивает силы обороны на восточном фланге альянса.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих регионах Украины идут бои.

Иностранное оружие помогает украинцам уничтожать российских оккупантов. В районе города Глухова украинские военные применили противотанковые комплексы Javelin и разгромили колонну бронетехники РФ.

При этом ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций.