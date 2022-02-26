Франція відправляє Україні зброю, — Зеленський

Франція допоможе Україні у боротьбі з агресією РФ зброєю та військовим обладнанням. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Новий день на дипломатичному фронті розпочали з розмови з Еммануелем Макроном. До нас йдуть зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" - Написав Володимир Зеленський.

НАТО також заявило про нові види підтримки та зброї для України, включаючи системи протиповітряної оборони, а також розгортає сили оборони на східному фланзі альянсу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох регіонах України тривають бої.

Іноземна зброя допомагає українцям знищувати російських окупантів. У районі міста Глухова українські військові застосували протитанкові комплекси Javelin та розгромили колону бронетехніки РФ.

При цьому ЄС готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова у рамках нового пакету санкцій.