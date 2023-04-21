Вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства

21 апреля вступил в силу закон Украины о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (№4409) разработан для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса.

Документ вносит изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, которые помогут устранить технические неувязки и недостатки, а также урегулировать спорные вопросы. Об этом сообщает правительственный портал.

"Над законом Комитет работал более 2 лет. Это важное событие для отрасли, скорости возврата долгов в Украине и стабильности капитала. Также это одно из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 г.", – рассказал заместитель Председателя Комитета Алексей Мовчан.

Кодекс Украины по процедурам банкротства оказывает огромное влияние на экономику Украины.

Важность изменений, принятых в законе, заключается в том, что от них зависит стоимость кредитов в Украине: чем быстрее кредиторы будут возвращать долги, тем меньше у них будет себестоимость и более ликвидный финансовый рынок. Тем более будут предоставлять деньги в кредит за меньшие проценты.

В обновленном законопроекте предусмотрена возможность особой процедуры открытия и банкротства государственных предприятий.

Сейчас в Украине 3600 государственных предприятий, из которых около 1200 являются такими, которые нужно ликвидировать, большая часть неплатежеспособны - то есть абсолютно не интересны для приватизации, потому что у них огромная кредиторская задолженность.

"Эти предприятия никто не купит - их долги в десятки раз превышают стоимость их активов. Поэтому мы предусмотрели особую процедуру и субъектный состав для банкротства государственных предприятий. Это большая часть украинской экономики, которая заморожена", - резюмировал Мовчан.