Набув чинності закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства

21 квітня набув чинності закон України про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (№4409) розроблено для досягнення стратегічної мети входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу.

Документ вносить зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, які допоможуть усунути технічні неузгодженості та недоліки, а також врегулювати суперечливі питання. Про це повідомляє урядовий портал.

"Над законом Комітет працював більше 2 років. Це важлива подія для галузі, для швидкості повернення боргів в Україні та стабільності капіталу. Також це одна з умов надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 р.", – розповів заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

Кодекс України з процедур банкрутства має величезний вплив на економіку України.

Важливість змін, прийнятих в законі полягає в тому, що від них залежить вартість кредитів в Україні: чим швидше кредитори будуть повертати борги, тим менша у них буде собівартість і більш ліквідний фінансовий ринок. Тим більше будуть надавати гроші в кредит за менші відсотки.

В оновленому законопроекті передбачена можливість особливої процедури відкриття і проведення банкрутства державних підприємств.

Наразі в Україні 3600 державних підприємств, з яких близько 1200 є такими, які потрібно ліквідувати, велика частина неплатоспроможні - тобто абсолютно не цікаві для приватизації, бо в них величезна кредиторська заборгованість.

"Ці підприємства ніхто не купить - їхні борги в десятки разів перевищують вартість їхніх активів. Тому ми передбачили особливу процедуру і суб’єктний склад для банкрутства державних підприємств. Це велика частина української економіки, яка є замороженою", - резюмував Мовчан.