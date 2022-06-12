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ВСУ остановили движение российской колоны под Лисичанском

ВСУ остановили движение российской колоны под Лисичанском

Вооруженные силы Украины атаковали колонну российских войск под Лисичанском Луганской области, остановив ее продвижение. Об этом говорится на странице ВСУ в Facebook.

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ВСУ опубликовали видео атаки колоны российской армии под Лисичанском, снятое с воздуха. При этом о возможных потерях оккупантов не сообщается.

Напомним, за прошедшие сутки 11 июня ВСУ уничтожили еще 18 вражеских боевых бронированных машин, 11 танков и 100 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

С начала войны потери было уничтожено более 32 тысяч российских военных и более 1,4 тыс. российских танков.

Автор:
Степан Крьока