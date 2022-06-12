ВСУ остановили движение российской колоны под Лисичанском

Вооруженные силы Украины атаковали колонну российских войск под Лисичанском Луганской области, остановив ее продвижение. Об этом говорится на странице ВСУ в Facebook.

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ВСУ опубликовали видео атаки колоны российской армии под Лисичанском, снятое с воздуха. При этом о возможных потерях оккупантов не сообщается.

Напомним, за прошедшие сутки 11 июня ВСУ уничтожили еще 18 вражеских боевых бронированных машин, 11 танков и 100 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

С начала войны потери было уничтожено более 32 тысяч российских военных и более 1,4 тыс. российских танков.