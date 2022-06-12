ЗСУ зупинили рух російської колони під Лисичанськом

Збройні сили України атакували колону російських військ під Лисичанськом Луганської області, зупинивши її просування. Про це йдеться на сторінці ЗСУ у Facebook.

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ЗСУ опублікували відео атаки колони російської армії під Лисичанськом, зняте з повітря. При цьому про можливі втрати окупантів не повідомляється.

Нагадаємо, минулої доби 11 червня ЗСУ знищили ще 18 ворожих бойових броньованих машин, 11 танків і 100 окупантів. Найбільші втрати противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах.

З початку війни втрати було знищено понад 32 тисячі російських військових і понад 1,4 тис. російських танків.