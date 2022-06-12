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Політика
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ЗСУ зупинили рух російської колони під Лисичанськом

ЗСУ зупинили рух російської колони під Лисичанськом

Збройні сили України атакували колону російських військ під Лисичанськом Луганської області, зупинивши її просування. Про це йдеться на сторінці ЗСУ у Facebook.

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ЗСУ опублікували відео атаки колони російської армії під Лисичанськом, зняте з повітря. При цьому про можливі втрати окупантів не повідомляється.

Нагадаємо, минулої доби 11 червня ЗСУ знищили ще 18 ворожих бойових броньованих машин, 11 танків і 100 окупантів. Найбільші втрати противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах.

З початку війни втрати було знищено понад 32 тисячі російських військових і понад 1,4 тис. російських танків.

Автор:
Степан Крьока