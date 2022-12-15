ВСУ так "насыпает" оккупантам, что они теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше сил

Служба безопасности Украины опубликовала новый телефонный разговор оккупанта с женой, в котором тот рассказывает, что ВСУ так "насыпает" российским военным, что они теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше сил.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Офицер говорит: "надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обметали. а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад", - жалуется захватчик, воюющий в районе Кременной.

Он не прячет своей паники и фактически прощается с женой. Говорит, что его подразделение обречено, но никто их не собирается отводить: "Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего".

Российское командование не считается с потерями: "Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день".

Достается им и от "своих": "Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ*бали у нас, наши же".

"При таких обстоятельствах действительно трудно не запаниковать: шансов уцелеть у решиста мало", - отмечают в СБУ.

Ведомство напомнило о "горячей линии" +380936886888, позвонив на которую оккупанты могут получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и, в конце концов, вернуться домой.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор российского военного, в котором он объясняет, как работают российские "заградотряды". Оккупант рассказывает своей жене, что заключенных расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска русской армии.