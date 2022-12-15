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Политика
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ВСУ так "насыпает" оккупантам, что они теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше сил

ВСУ так "насыпает" оккупантам, что они теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше сил

Служба безопасности Украины опубликовала новый телефонный разговор оккупанта с женой, в котором тот рассказывает, что ВСУ так "насыпает" российским военным, что они теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше сил.

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"Офицер говорит: "надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обметали. а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад", - жалуется захватчик, воюющий в районе Кременной.

Он не прячет своей паники и фактически прощается с женой. Говорит, что его подразделение обречено, но никто их не собирается отводить: "Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего".

Российское командование не считается с потерями: "Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день".

Достается им и от "своих": "Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ*бали у нас, наши же".

"При таких обстоятельствах действительно трудно не запаниковать: шансов уцелеть у решиста мало", - отмечают в СБУ.

Ведомство напомнило о "горячей линии"   +380936886888, позвонив на которую оккупанты могут получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и, в конце концов, вернуться домой.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор российского военного, в котором он объясняет, как работают российские "заградотряды". Оккупант рассказывает своей жене, что заключенных расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска русской армии.

Автор:
Светлана Манько