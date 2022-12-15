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Політика
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ЗСУ так "насипає" окупантам, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил

ЗСУ так "насипає" окупантам, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил

Служба безпеки України опублікувала  нову телефонну розмову окупанта з дружиною, в якій той розповідає, що ЗСУ так "насипає" російським військовим, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил.

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"Офицер говорит: "надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад", - бідкається загарбник, який воює в районі Кремінної.

Він не приховує своєї паніки та фактично прощається з дружиною. Каже, що його підрозділ приречений, але ніхто їх не збирається відводити: "Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего".

Російське командування не зважає на втрати: "Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день".

Перепадає їм і від "своїх": "Неправильную они корректировку ввели. Всё поразъ*бали у нас, наши же".

"За таких обставин дійсно важко не запанікувати: шансів уціліти у рашиста мало", - зазначають в СБУ.

Відомство  нагадало про "гарячу лінію" +380936886888, зателефонувавши на яку окупанти можуть отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і, зрештою, повернутися додому.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила  розмову російського військового, у якій він пояснює, як працюють російські "заградзагони". Окупант розповідає своїй дружині, що ув’язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська російської армії.

Автор:
Світлана Манько