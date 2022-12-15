ЗСУ так "насипає" окупантам, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил

Служба безпеки України опублікувала нову телефонну розмову окупанта з дружиною, в якій той розповідає, що ЗСУ так "насипає" російським військовим, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил.

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"Офицер говорит: "надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами обкидали. Повернулись, а его и нет них*я. Он уже у*бал вперед нас на полкилометра назад", - бідкається загарбник, який воює в районі Кремінної.

Він не приховує своєї паніки та фактично прощається з дружиною. Каже, що його підрозділ приречений, але ніхто їх не збирається відводити: "Короче, шло наступление, перед нами хохлы, сбоку хохлы и справа хохлы. И нас х*й отводить хотят. Сказали стоять до последнего".

Російське командування не зважає на втрати: "Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день".

Перепадає їм і від "своїх": "Неправильную они корректировку ввели. Всё поразъ*бали у нас, наши же".

"За таких обставин дійсно важко не запанікувати: шансів уціліти у рашиста мало", - зазначають в СБУ.

Відомство нагадало про "гарячу лінію" +380936886888, зателефонувавши на яку окупанти можуть отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і, зрештою, повернутися додому.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову російського військового, у якій він пояснює, як працюють російські "заградзагони". Окупант розповідає своїй дружині, що ув’язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська російської армії.