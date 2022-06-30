ВСУ уничтожили уже около 35 600 оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 30 июня на 127 день войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 35,6 тысячи человек. Данные уточняются.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 600 человек ликвидировано

танков ‒ 1573 ед.

боевых бронированных машин – 3726 ед.

артиллерийских систем – 790 ед.

РСЗО – 246 ед.

средства ПВО – 104 ед.

самолетов – 217 ед.

вертолетов – 185 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 ед.

крылатые ракеты — 143

корабли/катера — 14 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2602 ед.

специальная техника — 61.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.