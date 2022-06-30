ЗСУ знищили вже близько 35 600 окупантів, - Генштаб

Станом на 30 червня на 127 день війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 35,6 тисяч осіб. Дані уточнюються.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямі.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35 600 осіб ліквідовано

танків – 1573 од.

бойових броньованих машин – 3726 од.

артилерійських систем – 790 од.

РСЗВ – 246 од.

засоби ППО – 104 од.

літаків – 217 од.

вертольотів – 185 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 од.

крилаті ракети - 143

кораблі/катери - 14 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 од.

спеціальна техніка - 61.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових.

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.