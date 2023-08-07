ВСУ уже ликвидировали более 250 тысяч российских захватчиков

По состоянию на 7 августа на 530-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских окупантов составляют около 250 240 человек, что на 540 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 250 240 (+540) человек ликвидировано

танков ‒ 4244 (+7)

боевых бронированных машин – 8270 (+8)

артиллерийских систем – 4977 (+12)

РСЗО – 709 (+4)

средств ПВО ‒ 467 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 311 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)

крылатых ракет ‒ 1377 (+18)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10)

специальной техники ‒ 735 (+1).

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, в Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава армии РФ.