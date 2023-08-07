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ВСУ уже ликвидировали более 250 тысяч российских захватчиков

Потери РФ в войне пересекли отметку в 250 тысяч солдат
Потери РФ в войне пересекли отметку в 250 тысяч солдат

По состоянию на 7 августа на 530-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских окупантов составляют около 250 240 человек, что на 540  захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 250 240 (+540) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4244 (+7)
  • боевых бронированных машин – 8270 (+8)
  • артиллерийских систем – 4977 (+12)
  • РСЗО – 709 (+4)
  • средств ПВО ‒ 467 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)
  • крылатых ракет ‒ 1377 (+18)
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10)
  • специальной техники ‒ 735 (+1).
Фото 2 — ВСУ уже ликвидировали более 250 тысяч российских захватчиков

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, в Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава армии РФ.

Автор:
Светлана Манько