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ВСУ уже ликвидировали более 250 тысяч российских захватчиков
По состоянию на 7 августа на 530-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских окупантов составляют около 250 240 человек, что на 540 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 250 240 (+540) человек ликвидировано
- танков ‒ 4244 (+7)
- боевых бронированных машин – 8270 (+8)
- артиллерийских систем – 4977 (+12)
- РСЗО – 709 (+4)
- средств ПВО ‒ 467 (+1)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 311 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)
- крылатых ракет ‒ 1377 (+18)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10)
- специальной техники ‒ 735 (+1).
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава армии РФ.